Pedro Bianchi Prata elogia Maria Botelho Moniz: “É especial na minha vida”

Uma semana após ser pai do pequeno Vicente, Pedro Bianchi Prata concedeu uma entrevista a Manuel Luís Goucha, na qual elogiou a companheira.

Sagrou-se tetracampeão mundial de Bajas e poucos dias depois foi pai do pequeno Vicente. Os últimos tempos têm sido, para Pedro Bianchi Prata, de fortes emoções.

O piloto, de 49 anos, foi convidado do programa “Goucha”, conduzido por Manuel Luís Goucha e transmitido pela TVI, onde teceu fortes elogios a Maria Botelho Moniz, de quem ficou noivo julho de 2022.

“A Maria é especial na minha vida. Primeiro porque eu gosto muito dela e depois porque é uma pessoa especial. Temos os mesmos valores, se calhar crescemos com a mesma educação”, disse.

“A maneira como ela se preocupa com os outros, comigo, agora com o Vicente, nós somos pais – não há manual, e de repente olho para ela e parece que foi mãe a vida toda”, acrescentou.

Durante a entrevista, Pedro confessou a vontade de terem outro filho e, no final, ofereceu um bocadinho do deserto, no qual competiu pelo título mundial, ao anfitrião do formato.