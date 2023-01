Pedro Carvalhas revela pormenores sobre enfarte: “Uma dor fortíssima”

Pedro Carvalhas regressou ao pequeno ecrã depois de alguns dias ausente devido a um enfarte que o deixou internado.

O jornalista, de 54 anos, regressou ao matutino “Esta Manhã”, na TVI, e revelou alguns detalhes sofre o percalço.

“No ‘Esta Manhã’ de hoje confesso alguma emoção e bons reencontros. Hoje trouxe um aroma musical que nos remete para o maravilhoso da vida e confesso ter duas ideias simples que me orientam. A primeira: não importa o número de vezes que caímos, mas o número de vezes que estamos dispostos a levantarmo-nos e a tentar de novo’. A segunda fala das minhas essências: a vida é de facto maravilhosa se vivida sem medo. Há quem defenda que se pensarmos muito no ontem perdemos a maior parte do dia de hoje e isso é uma perda irreparável”, referiu.

De seguida, Pedro Carvalhas revelou alguns dos sintomas que sentiu: “Na sexta-feira à noite estava para me deitar e tive uma dor fortíssima no peito. Era chata e incomodativa, mas não associei a problema nenhum. Depois senti uma náusea. Uma vontade de vomitar e aí percebi que não era um sinal bom”.

“Tive sorte em estar em Coimbra, onde há via verde de enfartes. Isto é, as pessoas chegam à urgência e são logo encaminhadas para o serviço de cardiologia (…) Trataram-me muito bem”, disse.