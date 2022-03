Pedro Carvalho é um dos atores dispensados da segunda temporada de “Amor, Amor” (SIC)

Pedro Carvalho e Paulo Rocha foram dispensados da segunda temporada da novela “Amor, Amor”, da SIC. As gravações arrancam em junho.

Depois de Almeno Gonçalves e Maria João Bastos, que morrem no final da primeira temporada, a revista “TV 7 Dias” avançou que a estação de Paço de Arcos não conta com Pedro Carvalho e Paulo Rocha para o segundo capítulo. Entretanto, este último já confirmou a sua ausência à N-TV, durante as gravações da série que está a gravar para a RTP1, “A Rainha e a Bastarda”.

A mesma publicação adiantou que as gravações dos novos episódios começam em junho e atores como Ricardo Pereira, Filipa Nascimento, Joana Santos, Ivo Lucas e Luísa Cruz vão continuar na trama.

Recorde-se que Alexandra Lencastre já foi confirmada para a segunda temporada da novela. A atriz vai dar vida à personagem “Julieta Serrão”.

Além destes atores, “Amor, Amor” conta, ainda, no elenco com Débora Monteiro, Fernando Rocha, Luciana Abreu, Bárbara Norton de Matos, José Fidalgo, Rui Unas, Joana Pais de Brito, entre outros.