Pedro Carvalho sobre o cancro do pai: “Sentia-me o pior filho”

Pedro Carvalho admite não ter conseguido acompanhar o pai nas sessões de quimioterapia depois deste ter sido diagnosticado com cancros.

O ator emocionou-se ao abordar algumas fases da vida, este sábado, 13 de fevereiro, no programa “Alta Definição”, da SIC, destacando o cancro no cólon, fígado e pulmão do pai e o arrependimento que sente por não ter estado ao lado dele.

“Quando o meu pai teve cancro pela primeira vez eu ainda estava aqui, mas fui logo a seguir para o Brasil e aquilo pesou muito em mim”, recordou, referindo-se ao início da carreira na Globo, no Brasil.

Pedro Carvalho revelou ainda que os irmãos combinaram que iriam com o pai às sessões de quimioterapia em vez da mãe, de forma a não a sobrecarregar, porém não conseguiu.

“Não consegui ir com o meu pai as sessões de quimioterapia e arrependo-me até hoje. A minha mãe foi uma super guerreira e esteve sempre lá. De todos os que o rodeavam, fui o mais fraco”, afirmou.

“Eu não consegui. Fui uma vez e fiquei todo encolhido numa cadeira. Senti vergonha de mim mesmo, já era um homenzinho e não estava a conseguir ver o meu pai fazer quimioterapia. Aquilo para mim era muito difícil. Saía do hospital a sentir-me a pior pessoa do mundo, o pior filho do mundo, mas não conseguia. Tentei várias vezes e não consegui”, acrescentou, visivelmente emocionado.