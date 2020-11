“Big Brother”: Pedro Crispim arrasa com Fanny em direto

Pedro Crispim arrasou Fanny, durante a emissão em direto do programa “Extra” (TVI), considerando a comentadora ignorante.

O estilista voltou a estar presente no espaço de análise a tudo o que se passa dentro do “Big Brother – A Revolução”. Desta vez, o comentador criticou a opinião de Fanny, que considerou as atitudes de Rui Pedro como falta de educação e não bullying.

“Isto é muito grave. A noção que as pessoas têm entre a falta de educação e o bullying. O problema é que a tua ignorância é a ignorância de muitos portugueses”, afirmou Pedro Crispim.

“O que tu fazes aqui às vezes também não sei até que ponto é que não roça o bullying. Não tens motivos para me chamar ignorante”, respondeu Fanny, visivelmente chateada com a conversa.