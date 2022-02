Pedro Crispim infetado com covid-19: “Pertenço a um grupo de risco”

Pedro Crispim está infetado com a covid-19. O estilista está sem sintomas, mas alerta que, por ser asmático, pertence a um grupo de risco.

O designer de moda contraiu o novo coronavírus depois de fazer vários testes de deteção e ter recebido resultados negativos. Por agora, o também comentador do “Big Brother” (TVI) afirmou que resta ficar em isolamento.

“Inicialmente, parecia uma realidade aparentemente distante, quase um mundo paralelo, mas ele, o vírus passou a caminhar ao nosso lado, aqui e ali, em todos os sítios. As perguntas são muitas de quem me rodeia: ‘Calculas onde e como pudesses ter sido contaminado?’. Não faço ideia, as simples rotinas diárias transformaram-se em decisões complexas, quase um jogo do gato e do rato”, explicou no perfil de Instagram.

O profissional da TVI confessou que, para um prestador de serviços, torna-se difícil ter um local de trabalho fixo e seguro. “Hoje será um, amanhã outro, e os dias nunca são iguais […]. Definitivamente o cerco está cada vez mais a apertar, e parece-me já não existirem muitos locais seguros!” acrescentou.

No que diz respeito à família, Pedro Crispim contou que a mãe e os irmãos têm sido regularmente testados porque o seu pai encontra-se num estado de saúde muito fragilizado.

“A única saída continua a ser a mesma, ficar em casa! Tenho um pai com a saúde muito frágil, sendo o mesmo um doente crónico. Também por isso todos nós, o núcleo familiar mais próximo (mãe e irmãos) estivemos sempre atentos e a ser testados”, prosseguiu.

O estilista está em isolamento muito preocupado porque integra um grupo de risco. “Para já não tenho sintomas, mas como asmático, pertenço a um grupo de risco e por isso a preocupação será ainda maior. Vamos falando, vou dando notícias, estamos juntos, porque só assim faz sentido. Cuidem-se, protejam-se, e fiquem em casa, de todas as medidas essa continua a ser a mais segura de todas elas”, rematou.