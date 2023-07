Pedro Gonçalves, do Sporting, faz pedido de casamento à namorada

Pedro Gonçalves, atleta do Sporting, subiu até o Bom Jesus de Braga para pedir a namorada em casamento.

Depois do casamento de Bernardo Silva e Inêz Degener Tomaz, há outro jogador de futebol a ir pelo mesmo caminho: rumo ao altar.

Noivo. É o novo título carregado pelo jogador do Sporting Pedro Gonçalves. Pote, como é conhecido o atleta dos leões, ajoelhou-se e fez o pedido de casamento à namorada Bruna Rafaela.

Nas redes sociais, o casal fez o anúncio e mostrou os momentos emocionantes do acontecimento.

No vídeo, vê-se o futebolista com a namorada no Bom Jesus do Monte, em Braga. Lá, surpreende-a com um cenário romântico, com direito a flores, velas, as iniciais dos dois e a frase “Casas comigo?”. Ao pôr um joelho no chão e a realizar o pedido, Bruna Rafaela aceitou. Ainda pode se ver que alguns familiares do casal estavam a assistir de primeira fila.

“Sim! O melhor sim das nossas vidas! Melhores amigos > Namorados > Noivos”, escrevem na legenda do vídeo publicado no Instagram.

Vários colegas de campo de Pedro Gonçalves deixaram os seus parabéns na caixa de comentários, como Pedro Porro, Matheus Nunes e Manuel Ugarte.