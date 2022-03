Pedro Guedes e Kelly Baron participam em “O Noivo É Que Sabe” e são criticados: “Vão casar famosos que podem pagar”

Pedro Guedes, Kelly Baron e a produção do programa da SIC “O Noivo É Que Sabe” estão a ser criticados pelos telespetadores nas redes sociais.

O mais recente episódio do formato do canal, transmitido este domingo, está a provocar indignação no Instagram. Em causa está a apresentação do último casal, Pedro Guedes e Kelly Baron, ex-concorrentes do “Big Brother”, que não foi bem recebido pelo público.

Os telespetadores estão a criticar a produção do programa da estação privada e a afirmar que estão a casar famosos que “podem pagar” a cerimónia ao invés de “ajudar quem precisa”.

“Deviam dar oportunidades só para pessoas com poucos recursos. Era muito mais interessante e agradável estarem a ajudar quem precisa”, referiu um telespetador.

“Vão casar famosos que podem pagar e deixam para trás quem só não casa porque não há dinheiro”, afirmou outro. “Deviam dar oportunidade a noivos que tenham dificuldades económicas”, acrescentou outro ainda.

Recorde-se que Pedro Guedes e Kelly Baron estão juntos desde 2013, quando participaram no “Big Brother VIP”, da TVI.