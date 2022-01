Pedro Lamares foi pai pela primeira vez

Pedro Lamares e Rebeca Csalog deram as boas vindas a Gustavo, o primeiro filho do casal. A notícia foi avançada pelo ator no seu perfil de Instagram.

O intérprete partilhou uma imagem da família no hospital e escreveu algumas palavras para assinalar o momento. O menino nasceu no Hospital público da Póvoa de Varzim.

“Ontem o Gustavo nasceu a ouvir ‘Espalhem a notícia’, do Sérgio Godinho. Trazia 50 cm, 3.690 g e um poema para nós. Trazia a lua cheia, o signo da mãe no sol e o do pai no ascendente”, começou por escrever.

“A notícia espalhou-se como o Sérgio previu. Obrigado a toda a gente que nos tem enchido os corações de mensagens lindas de amor e de futuro. Não temos respondido porque estamos dedicados a este milagre e o telemóvel tem servido para o Gustavo ouvir Leonard Cohen e Albert Pla. Gosta muito”, disse.

Na caixa de comentários foram vários os rostos conhecidos que deixaram mensagens de parabéns aos recém-papás.

“No meio de tanta coisa que não interessa, essa fotografia salva. Amor puro. Eterno. Desejo-vos uma vida muito feliz”, desejou Tânia Ribas de Oliveira. Já Cristina Ferreira disse: “Uma vida feliz para os três”.