Pedro Lamares relata história de vida da mãe: “É livre como a liberdade”

Pedro Lamares relatou, esta quarta-feira, 26 de janeiro, a história de vida da sua mãe, no dia em que a progenitora celebrou o 65.º aniversário.

O ator mostrou o quão orgulhoso está da sua mãe ao partilhar, no perfil da rede social Instagram, o trajeto de vida que esta teve depois do 25 de abril de 1974.

“É livre como a liberdade deve ser. Em 74, depois do 25, com 18 anos, mandou-se sozinha à boleia para a Noruega e, daí, foi ocupar uma casa em Londres com um grupo de Italianos. Um ano depois voltou a Portugal para viver a Democracia”, explicou.

“Aos 21 teve a minha irmã Maria Lamares e aos 23 vim eu, ambos filhos do pai Gustavo, com quem nunca casou e de quem se separou depois do meu nascimento. Não era o percurso esperado pela minha avó Opus Dei”, acrescentou.

O intérprete foi mais longe e revelou que, a certa altura, a sua mãe cuidou dos dois filhos sem casa: “Cuidou de nós sem casa durante três anos, até conhecer o Zé. Quando tinha a idade que tenho hoje já eu estava a sair de casa”.

“É uma guerreira da paz, da liberdade e da autodeterminação. O norte, o colo, a casa e a garra. Tudo isso aprendo dela. Hoje, com 65, é mãe, avó, sobrevivente, professora de yoga sem corrente. Deseja e merece viver o resto da vida como mulher livre, num país livre, decente, justo e democrático”, rematou.