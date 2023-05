Pedro Miguel Ramos apresenta namorada: “Significas o mundo”

Empresário discreto, por natureza, Pedro Miguel Ramos abriu uma excepção para apresentar publicamente a nova namorada.

Foram muitos anos de casamento com a atriz Fernanda Serrano, filhos em comum e, tal como atriz da TVI, depois da separação Pedro Miguel Ramos decidiu dar um novo rumo à sua vida.

Habitualmente discreto, o ex-apresentador e hoje em dia empresário apresentou publicamente a namorada, nas redes sociais, num dos concertos que a banda britânica Coldplay deu na semana passada no Estádio Municipal de Coimbra.

Com as hashtags, em inglês, “nós”, “significas o mundo” ou “és espantosa”, Pedro Miguel Ramos fez assim uma declaração de amor pública à nova companheira.

O empresário esteve nos bastidores do concerto dos Coldplay e tirou fotografias com Bárbara Branco e Carminho. Curiosamente, também Fernanda Serrano foi assistir a uma das datas do grupo de Chris Martin em Portugal.