Pedro Mourinho desabafa sobre cobertura da guerra na Ucrânia: “Mudamos sempre”

Pedro Mourinho, jornalista da TVI, esteve três semanas a fazer a cobertura da guerra na Ucrânia, como enviado da CNN Portugal, sendo que já regressou a casa.

Após o seu regresso, o rosto de informação marcou presença no “Jornal das 8” (TVI), em que conversou com o pivô José Alberto Carvalho sobre a experiência em território ucraniano.

“Acho que ninguém acreditava que a guerra ia começar, tínhamos sempre aquela crença profunda de que o conflito não iria ter início e andaríamos naquele jogo do gato e do rato protagonizado por Vladimir Putin até ao final. E quando começa, é essa incredulidade grande que toma conta de nós, toma conta dos ucranianos”, começou por contar.

“A primeira pessoa que me liga é o treinador Paulo Fonseca, nós tínhamos estado a almoçar nesse dia e a vida era normal, Kiev era uma cidade que fervilhava”, prosseguiu o jornalista.

“Mudamos sempre neste tipo de cenários. Acho que nos tornamos melhores pessoas, como é óbvio, porque nos deparamos com situações extremas em que a vida é posta em causa e, ao mesmo tempo, observamos que os ucranianos estão muito unidos na defesa do País. Eu não sei se alguma guerra tem paralelo com esta a esse nível, pelo menos nos tempos modernos, quando se vê uma população inteira disposta a lutar pela vida para defender o País”, disse.

“Acho que os ucranianos estão a lutar pelas crianças e pelos seus jovens, porque querem, de facto, ser um país onde a democracia vai saber construir um futuro importante para aquelas pessoas”, rematou.