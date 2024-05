Pedro Pico atualiza estado de saúde de Betty Grafstein

Betty Grafstein está internada desde o dia 20 de abril, devido a lesões no fêmur, que diz terem sido causadas pelo marido, José Castelo Branco. Pedro Pico atualizou o estado de saúde.

O ex-concorrente do “Big Brother Famosos” partilhou um vídeo onde a designer de joias, de 95 anos, surgia sorridente e explicou o que o fez “falar publicamente sobre a (ainda não provada) violência doméstica física e psicológica que Lady Betty supostamente sofre há mais de 20 anos”.

“Com dezenas de testemunhas neste momento a falarem, foi quando me apercebi que depois de falar com eles hoje que o caso clínico está muito grave”, revelou.

“Como podem ver neste vídeo a Lady Betty fala com amor comigo, foi no dia que assinei o contrato que ela me pediu para eu assinar, para arrendar o seu palacete de Sintra, na altura em ruínas, para que eu pudesse pagar as suas dívidas de hipotecas e ela não perder a sua casa”, sublinhou.

“Mas o importante aqui é falar de toda a violência que mulheres sofrem todos os dias, durante toda a sua vida. Violência física e psicológica. A tristeza, a dor e a vergonha de ser uma figura incontornável da sociedade e da joalharia. Detentora de um carisma e profissionalismo, Betty sempre mostrou ser diferente”, acrescentou.

Para concluir, Pedro Pico, de 34 anos, explicou que o “estado de Betty é muito, muito grave”. “Mandem boas energias à Betty e a todas as outras que sofrem todos os dias”, rematou.