Pedro Pinheiro, José Carlos Araújo, Rui Loura e Paulo Magalhães entram para a CNN

Pedro Pinheiro, José Carlos Araújo, Rui Loura e Paulo Magalhães preparam-se para fazer parte da equipa CNN Portugal como editores gerais.

Pedro Pinheiro e Rui Loura estreiam-se assim na Media Capital. Pedro Pinheiro integrava a direção da TSF e Rui Loura trabalhava na “SuperSport”, um dos gigantes globais do desporto, com base na África do Sul.

No entanto, Paulo Magalhães e José Carlos Araújo já pertenciam ao universo da Media Capital.

Em declarações à MC Shares, Pedro Pinheiro afirma que “é um enorme privilégio” pertencer a este projeto. “CNN significa informação rigorosa, transparente, responsável, que ajuda a compreender o mundo em que vivemos e a sociedade que constituímos”, disse.

Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, garantiu ainda: “Na antena e no digital, teremos novidades nos próximos dias. Queremos os melhores connosco”.