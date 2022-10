Pedro Ramos Bichardo, jornalista da TVI, sofre acidente de viação

Pedro Ramos Bichardo, repórter do matutino “Dois às 10”, na TVI, sofreu um acidente de viação no passado fim-de-semana, garante a imprensa nacional.

De acordo com a revista “TV 7 Dias”, o jornalista encontrava-se em Ferragudo, Algarve, para uma reportagem do programa conduzido por Cláudio Ramos e Maria Cerqueira Gomes. A publicação adianta ainda que o profissional de informação estava acompanhado pelo repórter de imagem.

A mesma revista avança ainda que na origem do acidente esteve um choque frontal causado pelo condutor do outro carro. A “TV 7 Dias” afirma ainda que o outro condutor confessou ter adormecido ao volante.

A publicação refere ainda que tanto o jornalista como a mulher do outro condutor, que estava no lugar do pendura, foram assistidos no hospital.