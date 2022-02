Pedro Ribeiro e o fim do “Mais Futebol”: “12 anos de um programa que marcou a minha vida”

Pedro Ribeiro assinalou o fim do “Mais Futebol”, da TVI24. O comentador do formato despediu-se do programa que marcou a sua vida com um agradecimento.

O também diretor da Rádio Comercial demonstrou, através do perfil de Instagram, estar triste com o fecho de um ciclo televisivo que durou 12 anos.

“‘Mais Futebol’, o fim. 12 anos de um programa que marcou a minha vida. Obrigado aos amigos do programa, craques à seria, e a quem nos acompanhou. O futebol é momento”, escreveu.

No último programa emitido, a apresentadora Cláudia Lopes conduziu a emissão e contou com a presença de Pedro Ribeiro, Nuno Gomes, Pedro Barbosa, Pedro Henriques e Luís Pedro.

Lembre-se que a TVI24 vai deixar de existir para dar lugar à CNN Portugal, que se estreia esta segunda-feira, 22 de novembro. O novo canal resulta da parceria entre a Media Capital e a estação norte-americana CNN.