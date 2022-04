Pedro Ribeiro surpreendido na Comercial em dia de aniversário

View this post on Instagram

Foi uma manhã emocionante. Dos meus filhos mais velhos em estúdio às 7 da manhã, às mensagens de amigos e família, às centenas de mensagens de ouvintes. As músicas que escolhi, a vinda do César e do Ricardo, o bolo, as fotografias minhas que a Joana escolheu para pôr em loop nos ecrãs. A minha equipa a cantar-me um incrível NY, NY. E a super minha equipa da nossa querida rádio a cantar-me os parabéns. Sou de lágrima fácil, mas tentei escondê-la várias vezes ao longo do programa, por vergonha. Obrigado a todos. Mesmo. E o dia ainda agora começou! ❤️ #49andcouting #radiocomercial