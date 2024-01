Pedro Teixeira apoia candidatura de André Villas-Boas à presidência do FC Porto

André Villas-Boas apresentou a sua candidatura à presidência do FC Porto. Pedro Teixeira mostrou o seu apoio ao treinador.

Pedro Teixeira é um conhecido e ferrenho adepto do FC Porto. Esta quarta-feira, dia 17 de janeiro, na Alfândega do Porto, nas margens do rio Douro, André Villas-Boas, antigo treinador do clube, apresentou a sua candidatura à presidência dos “dragões” e contou com o ator.

Como fã que é, Pedro Teixeira não deixou de mostrar o seu apoio a Villas-Boas e até acabou por discursar na apresentação da candidatura. Nas redes sociais, o ator partilhou fotografias ao lado do treinador, ambos sorridentes.

“Ao futuro! Por um FC Porto melhor!”, escreveu na legenda das imagens publicadas.

Já várias vezes Pedro Teixeira participou de momentos decisivos no futuro do clube, como foi o caso da assembleia geral do FC Porto, que ficou marcada por atos de violência.

“A assembleia geral do FC Porto aconteceu mesmo e não podia ter corrido pior. O que assistimos foi um descalabro, bastava um simples manifesto para que se fosse destratado com insultos. Foi uma vergonha, sócios agredidos na bancada, homens e mulheres de todas as idades”, contou, na altura.