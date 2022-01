Pedro Teixeira grava novela da TVI mais pesado: “É do courato!”

O ator admite que engordou nas gravações de “Festa é Festa”, a novela que a TVI estreia ainda este mês, mas que a barriga mais saliente não pretende competir com a gravidez da namorada, Sara Matos.

Pedro Teixeira está com uns “quilinhos” a mais. A ideia foi partilhada pelos jornalistas que assistiram às mais recentes gravações da nova novela da TVI “Festa é Festa”, em Alenquer, e foi confirmada pelo próprio ator, que respondeu, sem rodeios, à pergunta “estás mais gordinho?”

“Estou mais gordinho! Temos de nos preparar para o projeto da aldeia, é do couratinho”, começa por brincar o ator em declarações à Imprensa. “Tenho de provar os enchidos todos da minha ‘Aida’ (Ana Guiomar)”, acrescentou, para falar mais a sério. “Isto são ciclos, agora já está… já está, é até ao fim da novela e depois logo se faz outra coisa qualquer”.

Questionado se o aumento de peso seria em solidariedade com a primeira gravidez da namorada, Sara Matos, Pedro Teixeira garante que não. “Não estou a sentir a gravidez, é só para me enquadrar no elenco, já viram aqui um magrinho? Não tinha graça nenhuma!”

Na trama, que se estreia ainda este mês e é uma ideia original de Cristina Ferreira, Pedro Teixeira interpreta “Tomé”, o dono do café da aldeia. “Ele é um bocado cusco e, ao lado da mulher, são os mais viajados daqui: já foram à Tunísia, a Punta Cana e vão muitas vezes a Quarteira. Têm mundo e conhecem coisas que os outros daqui não conhecem. Na nossa cabeça somos muito à frente do resto da aldeia”.

Tomé tem um objetivo claro: “Ele anda aqui desde o início a tentar ser presidente da comissão de festas. Este ano a TVI transmite a festa e vou andar à cabeçada com o ‘Bino’, que é o Pedro Alves”, conclui Pedro Teixeira.