Pedro Teixeira nas aulas de preparação para o nascimento do filho com Sara Matos

O ator e apresentador da TVI, Pedro Teixeira, espera a chegada do filho com Sara Matos e já começou a frequentar as aulas de preparação para o parto

“Prova superada”. Escreveu Pedro Teixeira, de 40 anos, na sua rede social Instagram, legendando uma imagem na qual se vê um boneco vestido com roupa de banho. “Correu tudo bem com o Chucky que tenho aqui na mão”, acrescentou.

De acordo com a imagem que o apresentador e ator da TVI escreveu – e que foi republicada pela companheira, a atriz Sara Matos, que está grávida de cerca de sete meses – Teixeira revelou que esteve a treinar o banho, o sono, o choro, as cólicas e o transporte de um bebé.

A frequência nestas aulas de preparação para a chegada de bebés é muito comum, sendo compostas de encontros regulares onde especialistas explicam todos os cuidados a ter com um recém-nascido.

Workshops que não esquecem a análise e a desmisitificação de emoções e reações sentidas por pais e mães, ou que pode um pai fazer na hora da chegada do filho. Reuniões que preparam, entre outras matérias, para a ajuda nas tarefas após a chegada de um novo membro à família.

Recorde-se que Pedro Teixeira já é pai de uma menina, Maria, fruto da relação com a atriz e apresentadora Cláudia Vieira.