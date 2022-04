Pedro Teixeira sobre o regresso do “Dança com as Estrelas”: “Teve de tudo”

Pedro Teixeira usou as redes sociais para falar sobre a nova edição do “Dança com as Estrelas”, que estreou este domingo, e mostrou-se agradecido por apresentar o programa da TVI.

O apresentador do concurso de talentos que põe as figuras públicas a dançar destacou o “trabalho impressionante” dos concorrentes, bailarinos, júri e ainda de Rita Pereira, com quem faz dupla e afirmou que o “Dança com as Estrelas “teve de tudo”.

“Fui concorrente na primeira edição e nunca mais larguei a dança. Ontem voltei aquele palco para apresentar e com a mesma energia”, começou por escrever Pedro Teixeira na legenda de uma fotografia publicada na conta de Instagram.

“[‘Dança com as Estrelas’] teve de tudo: excelentes atuações, momentos hilariantes, momentos emocionantes e momentos de extrema beleza. É por isto tudo que foi tão bom. É por isto que é tão especial fazer televisão em direto. É por isso que amo o que faço”, acrescentou.

O ator deu os parabéns aos “corajosos” concorrentes e dançarinos que, segundo o próprio, fizeram desta estreia uma das mais competitivas de todas, deixando ainda um agradecimento aos jurados Cifrão, Sr. Alberto e Jessica Athayde.

“Cifrão, a assumir o comando da mesa como nos habituou ao longo de todas as edições, um clássico. Sr. Alberto, um cavalheiro, educado, carismático, divertido e muito exigente, é a cereja no cimo do bolo”, referiu.

“Jessica, uma estreante, linda, leve, divertida, e sem papas na língua. Conheço-a há muitos anos e acreditem, tem um sentido de humor único. A ‘Jessy’ tem muito para nos dar e vai ser uma surpresa para todos”, acrescentou, referindo-se às críticas de que a atriz foi alvo devido aos comentários que fez e às altas pontuações que atribuiu.

O maior agradecimento foi dedicado a Rita Pereira. “A minha companheira do dança está cada vez melhor, está como peixe na água. É muito bom poder partilhar isto contigo.”

