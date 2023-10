Pela primeira vez, mulher transgénero é coroada Miss Portugal

Marina Machete é a primeira mulher transgénero a ser coroada Miss Portugal e candidata a Miss Universo, representando o país em novembro.

Esta quinta-feira, 5, Marina Machete foi coroada Miss Portugal e irá representar o país no concurso Miss Universo 2023, que irá realizar-se em novembro, em El Salvador. Marina foi a primeira mulher transgénero a participar e também a primeira a vencer.

“Orgulho em ser a primeira mulher trans a competir para o título de Miss Universo Portugal”, escreveu nas redes sociais.

“Durante vários anos não me foi possível participar e hoje orgulho-me de fazer parte deste incrível grupo de finalistas”, acrescentou.

Num vídeo do canal “Miss Queen Portugal”, Marina revela que precisou ultrapassar “muitos obstáculos” como mulher trans. “Felizmente e especialmente com a minha família, o amor provou ser mais forte do que a ignorância”, disse.