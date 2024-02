Penalizações no “Big Brother” após desentendimento entre Bruno e Miguel

Após um desentendimento entre Bruno Savate e Miguel Vicente, o “Big Brother” interviu e acabou por penalizar os dois concorrentes.

Foi durante uma atividade que ocorreu na tarde desta quinta-feira, 1 de fevereiro, que Bruno Savate e Miguel Vicente envolveram-se numa luta, que terminou com o veterano dos “reality shows” a oferecer “porrada” ao algarvio.

Já depois do “Jornal das 8”, Cláudio Ramos ligou à “casa mais vigiada do país”, para uma emissão especial, e confrontou os concorrentes com as imagens.

Perante este e outros momentos de tensão na casa, o “Big Brother” não teve outra opção e acabou por penalizar os envolvidos. Assim, Bruno Savate e Miguel Vicente ficaram automaticamente nomeados para a expulsão do domingo, dia 11 de fevereiro.