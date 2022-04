Petição de Cristina sobre “cyberbullying” entregue na Assembleia da República

Com 50 mil assinaturas, a petição divulgada por Cristina Ferreira sobre o “cyberbullying” foi entregue na Assembleia da República.

Depois de ter avançado com uma petição pública para penalizar o “cyberbullying”, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI conseguiu as assinaturas necessárias e está agora na Assembleia da República.

“A petição já foi entregue e, portanto, agora seguimos os passos legais. Quando formos chamados à Assembleia [da República] iremos”, referiu a comunicadora à revista “Nova Gente”.

A apresentadora revelou que ia avançar com uma petição contra o “cyberbullying” no dia 28 de novembro no “Jornal das 8” e, em entrevista a José Alberto Carvalho, usou o recente livro “Para Cima de Puta” para recordar as perseguições de que é alvo nas redes sociais.

Na altura, Cristina Ferreira afirmou que tudo piorou quando saiu da SIC e regressou à TVI. “Recebi comentários que não recebia. As pessoas não perceberam o porquê da mudança”, afirmou.

Após o lançamento do livro, a diretora já tinha destacado, no perfil de Instagram, que esta iniciativa não é “uma vingança”, nem serve para terem “pena”, mas para “criar reflexão e discussão” sobre o facto de as pessoas comentarem “sem conhecimento de causa, por inveja pura e simples ou por qualquer outro sentimento”.