“Pipoca” arrasa “Big Brother”: “Falava-se em colinho, mas isto é uma grua”

A comentadora do “Big Brother – A Revolução” arrasou a produção do formato da TVI, acusando-os de privilegiar Jéssica Fernandes.

Ana Garcia Martins, conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, sublinhou, esta terça-feira, no “Extra” que discordou com a oportunidade que a produção deu à concorrente de falar com o pai e de este lhe dar dicas para que mudasse o comportamento.

“Só faltou dizer: ‘Oh filha, está sossegada. Cá fora estás a queimar-te com essa brincadeira do Pedro’. […] Antigamente, falava-se em colinho, mas isto já não é colinho. Isto é uma grua da Lisnave, daquelas grandes”, acrescentou.

Apesar de ter sido interrompida pela apresentadora Maria Botelho Moniz, que pediu “calma”, a também comediante continuou a opinar.

“Ninguém teve essa benesse e não foi só o apoio, foi uma dica muito objetiva. ‘Tens de mudar isto no teu jogo para as coisas te correrem melhor’”, completou.