“Pipoca” arrasa produção do “Big Brother – Desafio Final”: “Não mostraram no momento”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, arrasou a produção do “Big Brother – Desafio Final” por não ter acompanhado o desentendimento entre Gonçalo Quinaz e Nuno Homem de Sá.

A blogger e antiga comentadora do “reality show” da TVI não gostou que a produção não tivesse transmitido o episódio de tensão ente o ator e antigo futebolista na casa mais vigiada do país na noite de nomeações, desta quarta-feira, 18 de maio.

“Só cheguei agora e pus para trás. Como assim há um momento de gritaria e confusão, não se mostram as imagens e segue-se com as nomeações como se nada fosse?” questionou.

“Isto é o ‘Big Brother’. É a casa com mais câmaras do país. Estão sempre a gravar. A confusão aconteceu em direto. Não mostraram no momento sabe Deus porquê. Sinto-me só meio tonta com esta conversa do ‘ainda não sabemos o que terá acontecido, vamos tentar perceber’. A sério?” rematou.