“Pipoca” brinca com a perda de peso de Yolanda Tati e “pede” uma Joana Marques na sua vida

Depois de Yolanda Tati ter recorrido às redes sociais para falar sobre a perda de peso, “A Pipoca Mais Doce” brincou com a situação e “pediu” uma Joana Marques.

Yolanda Tati recorreu às redes sociais para esclarecer os seguidores em relação à perda de peso repentina. Segundo a ex-locutora de rádio, as críticas de que foi alvo no “Extremamente Desagradável”, de Joana Marques, afetaram a sua “saúde mental e sistema nervoso”.

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, já se pronunciou acerca do desabafo feito por Yolanda Tati.

“Já tinha ouvido falar da dieta do ananás, da dieta dos verdes, da dieta do ovo estrelado, da dieta de uivar em noites de lua cheia. Da dieta Joana Marques, é a primeira vez. Mas já quero”, escreveu a influenciadora digital e comentadora de televisão na história do Instagram.

Embora o comentário da “Pipoca” tivesse sido feito em tom de brincadeira, Yolanda Tati não brincou quando disse que os episódios que, involuntariamente, protagonizou, tiveram um “tremendo impacto” na sua “saúde mental e sistema nervoso”. “(…) Não conseguia ingerir. E, do pouco que comia, o meu organismo rejeitava”.

Recorde-se que, em fevereiro deste ano, Ana Garcia Martins marcou presença no podcast de Yolanda Tati, “Miss Yolo”.