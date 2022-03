“Pipoca” denuncia conta falsa e “trafulha”: “É fraude”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, denunciou uma conta falsa e “trafulha” que está a pedir informações aos internautas.

A influenciadora digital fez questão de alertar, no InstaStories, ferramenta do Instagram, os seguidores para o facto de ter sido criado um perfil falso.

“Se receberem uma mensagem deste perfil a dizer que ganharam uma viagem às Maldivas, três milhões de euros ou um leitão da Mealhada, não acreditem. É um perfil trafulha. Já sabem que eu não dou nada a ninguém”, contou.

“Essa conta falsa envia mensagens a dizer que forma vencedores de um passatempo e pede alguns dados vossos. Não preencham nada, nem facultem qualquer tipo de informação, é fraude”, acrescentou.

Recentemente, a comentadora do programa “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI) confirmou a separação do marido, Ricardo Martins Pereira. “Torna-se mais complicado no sentido em que não nos permitem viver as coisas no tempo em que as queremos viver e isso é o pior da exposição”, afirmou.