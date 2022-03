“Pipoca” e a separação do pai dos filhos: “O futuro desta relação não é uma porta fechada”

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e falou sobre a separação de Ricardo Martins Pereira.

Separada, há meses, do jornalista Ricardo Martins Pereira, de quem tem dois filhos, a ex-comentadora do “Big Brother” (TVI) deixou em aberto a possibilidade de haver uma reconciliação do agora ex-casal.

“O futuro desta relação não é uma porta fechada”, admitiu a Manuel Luís Goucha, esta quarta-feira à tarde, na TVI.

Para Ana Garcia Martins este é “o tempo certo para falar” e a relação “não terminou por falta de amor”.

A “Pipoca” garantiu, finalmente, que Ricardo Martins Pereira continua a ser a pessoa “mais importante” da sua vida.