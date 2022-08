“Pipoca” indignada com o preço dos bilhetes para os Coldplay no “mercado paralelo”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, mostrou-se revoltada com o preço dos bilhetes para os concertos do próximo ano dos Coldplay em Portugal no “mercado paralelo”.

A “blogger” não poupou nas críticas às pessoas que estão a vender os bilhetes para o espetáculo na Internet e cobram preços muito maiores do que os originais. A influenciadora digital deixou um conselho às lojas e plataformas de venda de ingressos.

“Em eventos futuros, com esta dimensão e com esta procura, talvez não seja má ideia rever a política de vendas, para evitar estas transações no mercado paralelo, a preços exorbitantes, e que nem deveriam ser legais”, disse.

“Talvez limitar ainda mais o número de bilhetes por pessoa, talvez obrigar à impressão do nome/número de cartão do cidadão nos bilhetes, enfim, não sei. Pena que tanta gente que quer mesmo ir ao concerto e não conseguiu bilhete, acabe por se sujeitar a esta especulação. Se ninguém cedesse, acabava-se a brincadeira em três tempos”, prosseguiu.

De seguida, a “influencer” brincou com a situação: “Dito isto, tenho dois bilhetes para vender para dia 19. Troco por uma viagem às Maldivas em tudo incluído e um pacote de Flocos de Neve. Enviem DM. Adenda: malta, achei que era óbvio que estava a gozar, não tenho bilhetes nenhuns para vender, parem de me enviar mensagens”.