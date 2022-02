“Pipoca Mais Doce” em pânico com chegada do fogo à aldeia do pai

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, mostrou-se em pânico com a chegada do fogo à aldeia do pai, no Algarve.

Com as populações de Tavira e Castro Marim, no Algarve, deslocadas durante a noite devido aos incêndios, Ana Garcia Martins contou que o fogo chegou à aldeia do pai, embora sem consequências para a família, e não escondeu o pânico e a preocupação.

“O fogo passou na aldeia do meu pai, arderam algumas casas à volta, mas a nossa está, para já, a salvo”, referiu a “Pipoca” nas redes sociais.

“Há perigo de reacendimentos, mas vamos acreditar que vai correr tudo pelo melhor. Quando saímos de lá, às oito da manhã, o incêndio estava a uns 15 quilómetros, nunca pensei que lá pudesse chegar e de forma tão rápida”, lamentou, incrédula.

“Está muito calor, ainda mais vento e o cenário é dantesco. Liguei há pouco para os bombeiros de Tavira, há muita gente a combater o fogo e agradecem toda a ajuda que puderem receber”, acrescentou Ana Garcia Martins.