“Big Brother 2020”: A Pipoca Mais Doce reage às acusações de Sónia

A comentadora reagiu, esta quinta-feira, às acusações da ex-concorrente do “Big Brother 2020” e destacou que o que diz “tem a ver com as atitudes na casa”.

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, aproveitou a presença de Sónia no “Extra” do “reality show” para a confrontar e referiu que gostava de ter visto as imagens negativas da vendedora ambulante, depois de esta ter dito que se sentiu “humilhada e rebaixada” pelos comentadores do programa da TVI.

“Tenho muita pena que não nos tenha sido dada a oportunidade… Vimos as coisas boas mas gostava que tivéssemos visto as que não foram tão boas, sobretudo porque a Sónia se queixou hoje, publicamente, porque se sentiu humilhada e rebaixada por nós comentadores e não nos foi dada a oportunidade de justificarmos”, afirmou.

“Tudo o que dizemos aqui tem a ver com as atitudes que os concorrentes têm dentro da casa. Hoje foi quase uma cerimónia de santificação e eu gostava que se tivesse visto também o outro lado. Acho que foi muito mal aproveitada esta vinda da Sónia aqui hoje”, acrescentou.

Recorde-se que a comentadora do “Big Brother 2020” revelou que recebeu ameaças de fãs do Norte de alguns concorrentes do programa da TVI.

