“Pipoca” parte a loiça: “Quando um ‘reality’ me fizer chorar pego nas malinhas e vou embora”

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, desmentiu qualquer zanga que tenha com os apresentadores Teresa Guilherme e Cláudio Ramos e a TVI.

Depois de ter sido noticiado que existiria um clima de tensão com a dupla de apresentadores do “Big Brother – Duplo Impacto”, que chorou durante uma das Galas em direto e que teve uma reunião à porta fechada com a TVI, a comentadora oficial do “reality show” mostrou-se revoltada com a situação e emitiu um comunicado a desmentir tudo.

“Que a Teresa Guilherme me deu um sermão num intervalo da gala por usar o telemóvel: nunca aconteceu. Temos uma relação absolutamente simpática e cordial, e eu estou autorizada a ter o telefone comigo”, começou por esclarecer.

“Que na última gala desabei e larguei a chorar no intervalo: a sério? Estavam inúmeras pessoas no estúdio, qualquer uma delas pode garantir que isso é mentira e no dia em que um ‘reality show’ me fizer chorar, sem ser de emoção, pego nas malinhas e vou para casa”, acrescentou.

“Que houve momentos de tensão entre mim e o Cláudio nesse mesmo intervalo: falámos, como é óbvio, sobre o que tinha acontecido, mas nunca em clima de guerra ou discussão. Se tivesse alguma coisa a apontar-lhe, não seria seguramente ali e que à conta da última gala, a TVI teve uma reunião comigo à porta fechada e apertou comigo: nunca aconteceu. Nem à porta fechada, nem aberta, nem encostada”, rematou.