“Pipoca” partiu duas costelas: “Foi a minha descoberta de segunda-feira”

Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, partiu duas costelas durante os ensaios para o programa “Dança Comigo”.

A influenciadora digital já tinha comentado nas redes sociais que após a participação no programa “Dança Comigo”, transmitido pela RTP1, o corpo tinha algumas lesões: “No primeiro programa do ‘Dança’ já tinha ficado assim, agora fiquei pior”.

O que ela ainda não sabia é que, dentro dessas lesões, estavam duas costelas partidas: “Bom dia… Para quem foi agora ao hospital e descobriu que tem duas costelas partidas”.

“Tenho uma costela partida no lado direito e uma costela partida no lado esquerdo. A do lado direito é a mais recente, o que faz sentido porque estava com dores que não estava a a aguentar (…), e a do lado esquerdo já está a começar a calcificar, mas ainda me dói. (…) Foi a minha descoberta de segunda-feira”, explicou.

Em relação ao tratamento, “não há nada a fazer, pela zona em que é, não se pode fazer rigorosamente nada”.

Nos próximos tempos, a “Pipoca” vai ter de evitar movimentos que “incidam sobre a grelha costal” e irá repetir o TAC “daqui a um mês, a ver como está o estado das costelas fraturadas”.

“Posso treinar, de forma condicionada, (…) e comprimidos para as dores. Basicamente, é isto e não voltar a dançar na vida, pelo menos com aquela intensidade”, rematou.

Recorde-se que Ana Garcia Martins é a nova comentadora do programa “Os Traidores”, que estreou no passado domingo, dia 9, na SIC.