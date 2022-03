“Pipoca” queixa-se de mau atendimento num restaurante

Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, queixou-se da forma como foi tratada num restaurante. O espaço já reagiu ao desabafo da blogger.

A também influenciadora digital mostrou-se descontente por, alegadamente, ter estado à espera durante mais de uma hora num restaurante algarvio e rejeitado o seu pedido do livro de reclamações.

“Não tínhamos reserva, mas disseram que nos arranjavam mesa em 15 minutos. Fomos para o carro esperar e, ao fim de 15 minutos, um funcionário veio avisar que, afinal, só tinha mesa dali a meia hora. Meia hora depois, avisam que afinal não têm mesa ou que só conseguiram uma em frente à casa de banho. Como estávamos por tudo, dissemos que sim e disseram-nos que iam preparar a mesa”, começou por partilhar.

“Voltámos ao fim de uns minutos e estivemos um quarto de hora à porta com todos os funcionários a fingir que não nos viam. Chamámos um deles, explicámos que estávamos há uma hora à espera de mesa. Disse que só conseguia mesa perto da casa de banho. Dissemos outra vez que sim e respondeu-nos que ‘ia preparar a mesa’ que, supostamente, já estava pronta há uns 20 minutos. Com isto tudo, e com a arrogância com que fomos tratados, decidimos que não íamos ficar para jantar. Pedimos o livro de reclamações e foi-nos recusado. Disseram que só davam na presença da GNR, o que é completamente ilegal. Mandaram-nos sair do restaurante, foram agressivos e completamente despropositados. Ligámos para a GNR, que estava em patrulha e não conseguia dirigir-se ao restaurante naquele momento”, prosseguiu.

“Estou nas redes sociais há quase 18 anos e contam-se pelos dedos de uma mão as vezes que me queixei publicamente de algum serviço. Tenho o maior respeito pela restauração, mas também acho que, por vezes, há abusivas, maus profissionais e um total desrespeito para com os clientes. Provavelmente, para este restaurante era indiferente não atender mais dois clientes, mas esquecem-se que dois clientes podem partilhar a má experiência que tiveram com muitas pessoas e assim se perdem potenciais novos clientes. Amanhã faremos reclamação online”, rematou.

O espaço já reagiu nas redes sociais: “Todos os nossos clientes são importantes, mas há uma coisa que nos define: servimos todos os clientes de igual forma e não pelo número de seguidores que têm”.