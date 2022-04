“Pipoca” volta às redes sociais para fazer agradecimento

Ana Garcia Martins, mais conhecida como “A Pipoca Mais Doce”, fez um agradecimento a toda a equipa do programa “Dois às 10”, da TVI.

Depois de ter anunciado a pausa nas redes sociais, a comentadora do “Big Brother” está de volta e partilhou no Instagram uma dedicatória a toda a equipa do programa das manhãs do canal, sobretudo a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, na sequência da despedida da também comediante ao formato.

“Foi preciso ir pela última vez ao ‘Dois às 10’ como comentadora do Big Brother para ter direito a alapar o rabo no sofá cor-de-rosa. Isto é gente muito ingrata, gente muito poucochinha, gente que não merece nada. Brincadeirinha. A Maria Botelho Moniz, o Cláudio Ramos e toda a equipa do ‘Dois às 10’ merecem tudo e só posso agradecer por me terem recebido sempre tão bem, ainda que naquele sofá verde minúsculo e meio ranhoso. Obrigada por tudo”, pode ler-se na publicação.

Em entrevista ao “Dois às 10”, esta quinta-feira, “A Pipoca Mais Doce” admitiu que não está nas melhores condições.

“Estava a passar uma fase menos boa e não me apetecia estar a mostrar-me ao mundo de uma maneira que não era real. Por dentro não me sinto assim tão bem”, afirmou.