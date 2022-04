Pippa Middleton grávida do segundo filho

O pequeno Arthur de dois anos poderá ganhar em breve um irmão, Pippa Middleton, 37 anos, está grávida o segundo filho, fruto da união com James Mathews, de 45.

A informação, avançada pela imprensa britânica e em particular pela Page Six, ainda carece de confirmação oficial, mas o tablóide avança que notícia foi recebida pela família com “grande alegria”.

Uma fonte próxima da família citada pelo jornal refere que “Pippa e o James estão entusiasmados”. E acrescenta: “São notícias fantásticas neste ano difícil. Toda a família está encantada”.

A família materna da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, irá ficar maior em 2021 com o sobrinho a juntar-se aos filhos: príncipe George, com sete anos, princesa Charlotte, com cinco, e do príncipe Louis Arthur, com dois.

Pippa e James casaram-se em 2017, um ao depois estreavam-se como pais e agora estão a caminho de repetir a experiência.