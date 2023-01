Pista do “Dança Comigo”, na RTP1, abre a 29 de janeiro e “longe dos realities”

A apresentadora Sílvia Alberto vai voltar à TV para o concurso de dança que se estreia no fim do mês e vai contar com “40 personalidades que vão animar cada uma das edições”

Sílvia Alberto está de regresso marcado à antena da estação pública para recuperar o formato de grande entretenimento “Dança Comigo”. Esta é aposta da RTP num programa que se estreou há 17 anos, que conta com quatro temporadas, e arranca nas noites de domingo, a 29 de janeiro.

“Estou muito feliz por regressar em programa que me estreei a solo na RTP1. Espero que este regresso marque outra edição, e que o público peça”, afirma o rosto da estação pública em dia de apresentação do formato à Imprensa que decorre esta terça-feira, 17 de janeiro, no Chiado, em Lisboa. “O José [Fragoso, diretor de Programas da empresa pública de comunicação] já me tinha passado a Operação Triunfo e agora estou muito feliz”, acrescenta Sílvia Alberto.

Para o responsável, a aposta é clara: “é o regresso de um dos formatos mais felizes que já produzimos”. “É um programa de entretenimento público, dentro da estratégia de produzir formatos familiares, que permita que mãe, avó, neto e bisneto vejam sem constrangimentos, longe dos realities”, antecipa o diretor de programas num dia de apresentação que contou com a presença da apresentadora e vencedora da edição de “Dança Comigo” de 2007, Sónia Araújo, a bailarina Noah e o encenador Felipe la Féria.

“Queremos o mesmo sucesso de outras temporadas. Silvia Alberto vai apresentar e está de regresso a grelha. Teremos mais de 40 personalidades que vão animar cada uma das edições”, revela José Fragoso.