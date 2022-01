Pivô da TVI Marcos Pinto mostra porque fica em casa com as filhas

O jornalista da estação de Queluz de Baixo é uma das muitas caras conhecidas a alertar os telespetadores para a pandemia do Covid-19. E até as duas filhas ajudam.

De Globo na mão, em casa, com as duas filhas. É assim a atualidade do pivô da TVI e da TVI24 Marcos Pinto, que, como muitos portugueses, faz do recolhimento a melhor prevenção para a pandemia do novo coronavírus.

Contactado pela N-TV, o comunicador explicou o procedimento. “As minhas filhas adoram fazer vídeos e de quando em vez descubro gravações no meu telemóvel que desconhecia (risos)”, começa por referir.

“Assim esta foi a maneira que encontrámos para fazer algo divertido e criar a ponte para os trabalhos de casa que se seguiram! Sim, muito importante, fiquemos em casa por estes dias e vai tudo correr bem!” rematou.

