A Policia Judiciária (PJ) está a fazer buscas na empresa de sondagens GfK, devido a suspeitas de alteração de resultados.

De acordo com a CNN Portugal, do mesmo grupo que a TVI, a Unidade de Combate à Corrupção da PJ está na sede da empresa que mede as audiências em Portugal por suspeitas de adulteração dos resultados.

Recorde-se que as audiências estão diretamente ligadas à faturação dos canais com publicidade.

Segundo o canal de cabo, o inquérito corre no DIAP de Lisboa há cerca de ano e meio.