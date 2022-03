Plataforma de “streaming” da SIC arranca hoje com informação e programas exclusivos

A OPTO, plataforma de “streaming” da SIC, é disponibilizada hoje aos clientes e oferece um catálogo de quatro mil horas de conteúdos.

Arranca hoje a plataforma de “streaming” da SIC: chama-se OPTO e vai rivalizar com o RTP Play e TVI Player. O terceiro canal, que está a apostar forte no novo meio de comunicação, promete um catálogo com quatro mil horas de conteúdo exclusivo, e as últimas novidades garantem uma Informação à medida: diariamente vão existir três jornais exclusivos para os subscritores da versão “premium”, com a duração de dez, 15 ou 20 minutos.

A jornalista Clara de Sousa vai apresentar, na plataforma, o “5+”, que reúne o “top” da Informação em Portugal. Destaque, ainda, para “Mercado Negro”; a nova investigação de Sofia Pinto Coelho, em quatro episódios, sobre o submundo das televisões portuguesas ou “Mundo à Vista”, uma série sobre o nosso Planeta.

Apesar de a Informação ocupar um papel de destaque na OPTO, é a Ficção Nacional que está a chamar as atenções, com duas séries que prometem mistério, intriga, “glamour”… e sedução. “A Generala”, uma história inspirada em fatos reais, relata a história de uma mulher que se faz passar por um homem no Exército para poder cometer burlas – com Soraia Chaves, Margarida Marinho, Carolina Carvalho ou Ricardo Pereira.

O ator, que está, também, a gravar a nova novela da SIC, fala à N-TV do novo desafio, agora em “streaming”: “A SIC continua no caminho da inovação e da qualidade de ofertas aos telespetadores. É um conteúdo muito bem feito”, destaca Ricardo Pereira. “O formato de série é diferente do de novela. Há mais tempo para trabalhar e respirar e o realizador pediu-nos que tivéssemos muito o nosso olhar nas personagens”, conclui.

Além de “A Generala”, “O Clube” prepara-se para ser o segundo “ponta de lança” da plataforma, numa história sobre a noite lisboeta com Sara Matos, Vera Kolodzig, Filipa Areosa ou Luana Piovani. A roupa interior usada em cena e a pose “sexy” das atrizes já estão a ser um dos temas mais debatidos nas redes sociais, ainda antes da estreia.

Também na ficção, destaque para o documentário de Bruno Nogueira, que passa do Instagram para o pequeno ecrã – “Como é que o bicho mexe – o Natal de maio” -, “sketches” originais de Ricardo Araújo Pereira, uma autobiografia de Ljubomir Stanisic, na Bósnia e, até final do ano, a série “Esperança”, com César Mourão.

Em Portugal, o preço da versão “Premium” será de 3,99 euros por mês ou 39,99 euros por ano. No estrangeiro, o preço anual é de 69,99 euros, com acesso à emissão da SIC Notícias.

Os utilizadores poderão aceder à OPTO através do website opto.sic.pt ou através da aplicação OPTO SIC disponível para smartphones e tablets Android e Apple.