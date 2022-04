Plural Entertainment conquista prémio internacional

“Lisbon Noir” foi o projeto vencedor do Prémio ARPA, na categoria de Pitch Copro Series, tendo concorrido com 12 outros projetos, que foram selecionados para o pitch final de entre centenas de projetos de todo o mundo.

O pitch do projeto “Lisbon Noir”, da autoria de Artur Ribeiro e produzido pela Plural Entertainment, foi apresentado, esta quarta-feira, em Pamplona por Tiago Pires, diretor-geral da Plural, na quarta edição do evento que se tem vindo a tornar uma das mais importantes montras de novos projetos televisivos internacionais.

“Lisbon Noir”, ainda em fase de desenvolvimento, é um ‘thriller’ passado em Lisboa, no tempo presente, mas inspirado nos crimes do famoso Assassino do Aqueduto do séc. XIX, Diogo Alves. Após esta importante oportunidade, a Plural procura agora parceiros internacionais para o desenvolvimento deste projeto.

A Plural Entertainment, produtora duas vezes vencedora do International Emmy Award na categoria Telenovela, soma agora mais uma conquista a nível internacional, dando continuidade à sua estratégia de internacionalização e de conquista de novos mercados.

O Conecta FICTION é um evento internacional que permite o encontro entre profissionais da indústria e talentos da América e Europa, promovendo o intercâmbio e a internacionalização entre autores, produtores e redes de televisão desses países para a criação, produção e difusão de conteúdos de ficção televisiva.