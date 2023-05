Polémica: Loreen, vencedora do Festival da Eurovisão, pode mesmo ser acusada de plágio

Os compositores do tema “Flying Free” estarão em contacto com advogados para processar Loreen, vencedora do Festival da Eurovisão, por alegado plágio.

O Festival da Eurovisão tem dado que falar e não é pelos melhores motivos. Loreen, representante da Suécia, foi a grande vencedora da noite, com o tema “Tattoo”.

Contudo, a vitória gerou uma onda de revolta no Twitter, depois de vários cibernautas considerarem a música muito semelhante ao tema “Flying Free”, êxito dos DJ’s da antiga discoteca catalã Pont Aeri.

“Mas a música ‘Tattoo’ de Loreen não é o mesmo que ‘The Winner Takes It All’ dos Abba e ‘Flying Free’ de Pont Aeri? É escandaloso que uma música como esta tenha vencido. Não é contra as regras plagiar?”, escreveu um cibernauta.

Os compositores catalães Rubén Moreno e Xavi Escudero lançaram o “hit” “Flying Free” em 1999 mas, no país vizinho, continua a ser um sucesso nos bares e discotecas.

O que a dupla não esperava era que a melodia servisse, alegadamente, como base da música vencedora do Festival da Eurovisão. Por esse motivo, segundo o programa de rádio “La mañana de Catalunya Ràdio”, os compositores estarão em contacto com advogados para denunciar Loreen por plágio.

Rubén e Xavi só poderão levar a cabo a denúncia se conseguirem provar que “Tattoo” é uma cópia de “Flying Free”.