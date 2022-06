Polémica sobre o aborto: Marta Melro, Diana Monteiro e Jéssica Athayde cancelam parceria com Prozis

Várias caras conhecidas abandonaram a colaboração com a marca Prozis, devido à posição do fundador, Miguel Milhão, que se assumiu contra o aborto nas redes sociais.

Depois da decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de reverter a lei que garantia o direito ao aborto, Miguel Milhão, fundador da Prozis, escreveu nas redes sociais que “os bebés voltaram a ganhar os direitos nos EUA” e que a “natureza está a curar-se”. Esta decisão, recorde-se, reverte uma lei em vigor naquele país desde 1963.

As declarações foram contestadas por muitas figuras públicas, que resolveram mesmo terminar a sua ligação à marca de suplementação desportiva.

Marta Melro foi uma das caras conhecidas que manifestou, no perfil de Instagram, através de um InstaStories, o término da sua ligação profissional à Prozis.

“Sem necessidade de me alongar, informo que não sou mais embaixadora da marca Prozis”, escreveu.

Também Diana Monteiro se mostrou desagradada com a posição do CEO da empresa. “Enquanto esta pessoa estiver na direção, efetivamente, não posso continuar com a marca”, afirmou, nas redes sociais.

“Adoro a marca e foi um prazer representar esta marca durante seis anos. Se um dia o Miguel não fizer parte da direção e esta marca voltar a representar os valores em que acredito, tenho todo o gosto em voltar”, prosseguiu.

Por sua vez, Jéssica Athayde garantiu que o seu “posicionamento público” continua “ao lado das mulheres, dos seus direitos e da sua saúde”. “Todas as vozes vão ser necessárias neste momento tão grave em que o mundo regride à frente dos nossos olhos”, adiantou.