“Polígrafo” SIC bate recorde da estreia

O “Polígrafo SIC” bateu todos os recordes esta segunda-feira. O programa apresentado por Bernardo Ferrão no “Jornal da Noite” foi o preferido dos telespetadores.

Ontem, o “Polígrafo SIC” registou o seu melhor valor de “share” desde a estreia: liderou, em absoluto, com 30.7% de “share” e 15.8% de audiência média, o equivalente a uma média de 1 milhão 492 mil e 100 telespetadores.

https://www.instagram.com/p/CBNt-hfll2e/

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, no universo dos canais generalistas, com 28.3% e 29.9% de “share” respetivamente.

Em relação ao perfil destaque para a liderança, no universo dos canais generalistas, em todos os “targets” sendo que em alguns targets essa liderança foi em absoluto.