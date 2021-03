Político João Soares “vira” ator em “Crónica dos Bons Malandros”

No episódio desta quarta-feira de “Crónica dos Bons Malandros” os telespetadores foram surpreendidos com um “ator”: João Soares, ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ex-ministro da Cultura.

Quem olhou para uma cena de tribunal exibida no mais recente episódio da série da RTP1 “Crónica dos Bons Malandros” não pôde deixar de reparar num rosto familiar: na pele de um oficial de justiça, sem diálogos, João Soares toma algumas anotações em cima de uma secretária.

O ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ex-ministro da Cultura – que abandonou o Governo em 2016 depois de ter ameaçado “dar um par de bofetadas” aos colunistas Augusto M. Seabra e Vasco Polido Valente, que criticaram a sua atuação no Executivo -, tornou-se, assim, ator durante alguns minutos.

Alguns seguidores da série criminal, baseada no livro homónimo de Mário Zambujal, questionaram se seria mesmo o filho de Mário Soares e Maria Barroso, mas o realizador da trama não deixou margem para dúvidas: “Hoje com a generosa participação do meu amigo João Soares”, referiu Jorge Paixão da Costa.

O político não viu, mas prometeu ver: “Alguém me mandou a imagem. Não vi, mas verei!”

“Crónica dos Bons Malandros” reúne, no elenco, os atores Rui Unas, Marco Delgado, Maria João Bastos, Manuel Marques, José Raposo, Joana Pais Brito, entre outros.