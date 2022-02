“Big Brother”: Após pontapé na cadeira, Carina espera pelo castigo

Após ter dado um pontapé na cadeira durante uma discussão com Pedro, Carina será punida pelo “Big Brother – A Revolução” (TVI). O castigo será conhecido na gala deste domingo.

A concorrente teve conhecimento de que vai ser sancionada pelas atitudes agressivas para com Pedro, na emissão em direto da gala do “reality show” da TVI. Segundo o “Big”, o castigo será adequado à gravidade do episódio.

Em frente aos seus colegas da casa mais vigiada do país, Carina pediu desculpas, admitindo que não teve noção de que o seu gesto tivesse sido assim tão grave.

Lembre-se que os dois começaram a discutir, esta sexta-feira, durante a limpeza da cozinha. A concorrente chateou-se com o supervisor e acabou por pontapear uma das cadeiras.