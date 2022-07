“Pôr do Sol”: Está de volta a novela que pôs toda a gente a rezar ao “Nosso Senhor do Coisinho”

A segunda temporada de “Pôr do Sol” estreia-se a 8 de agosto, na RTP1. Fenómeno no pequeno ecrã e no digital, a novela promete o mesmo humor desconcertante.

Os fãs do “Nosso Senhor do Coisinho”, figura espiritual apregoada pelo padre “Vitó” na primeira temporada de “Pôr do Sol” – e com direito a página no Instagram e frases estampadas em t-shirts -, já não precisam “rezar” mais: a novela com o humor mais desconcertante da televisão portuguesa está de regresso às noites da RTP1 a partir de 8 de agosto.

Não se sabe se a figura espiritual que “manda bocas, mas não julga” vai estar presente, mas a maior parte do elenco está e com reforços de peso: Dalila Carmo, José Mata, Mafalda Marafusta ou Rita Salema prometem sair da área do conforto e alinhar na paródia às outras novelas ao lado de atores como Gabriela Barros, Diogo Amaral, Rui Melo, Marco Delgado, Sofia Sá da Bandeira ou Manuel Cavaco.

A N-TV assistiu, na passada sexta-feira, ao primeiro episódio da segunda temporada de “Pôr do Sol” e pode adiantar, sem “spoilers” que “Matilde” (Gabriela Barros) e “Lourenço” (Diogo Amaral) tiveram um filho que nasceu nas palhas por baixo do cavalo “Testículo”, que “Madalena” (Sofia Sá da Bandeira) está prestes a sair do hospital psiquiátrico e voltar à herdade e que António, na prisão, faz uma revolução para que os outros encarcerados possam ver… a “Praça da Alegria”.

Na Madragoa, “Tó Mané” (António Melo) e “Ivone” (Carla Andrino) continuam a ser as almas do bairro e “Nando” (João Baptista) alimenta o esquema de enganar “camones”. Na revista “Blaze”, “Raul” (Rodrigo Saraiva), pede à editora fotos de “chocos sem tinta”: afinal, a próxima edição vai ser a preto e branco.

José Fragoso, diretor de Programas da RTP1, Henrique Dias e Roberto Pereira, os guionistas e Manuel Pureza, o realizador, marcaram presença na apresentação e destacaram que só com uma equipa em sintonia foi possível repetir a novela que, além do sucesso tradicional, bateu todos os recordes de visualizações na RTP Play e ocupou os primeiros lugares da Netflix, ganhando novos públicos.

Com o primeiro episódio visto pelos atores, produtores e jornalistas, a equipa de “Pôr do Sol” está a editar o resto da temporada, que será exibida na estação pública em horário nobre. “Este é um projeto emblemático da RTP. É um fenómeno não só na televisão linear, como no digital. Com ‘Pôr do Sol’ os telespetadores aprenderam a descodificar outras novelas”, destacou José Fragoso.

Henrique Dias, que lembrou a ajuda de Roberto Pereira – o autor de “Festa é Festa” e “Rua das Flores” na TVI -, no processo de escrita, elogiou o “empenho de toda a equipa”, que partilhou “críticas construtivas que não melindraram ninguém”.

Finalmente, o realizador Manuel Pureza, a quem José Fragoso perspetivou muito sucesso internacional, brincou com a reunião da equipa e dos atores. “Parece que voltámos ao campo de férias. Somos uma equipa”, referiu, a concluir.