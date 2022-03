“Pôr do Sol” volta no verão de 2022 e Filomena segura “Cautelar” na RTP1

A RTP1 está a apresentar as novidades da grelha para a próxima temporada esta quinta-feira, 16 de setembro, e há já duas certezas: o regresso da icónica série que parodia as novelas e Filomena Cautela em Programa Cautelar.

A estação pública – cuja programação está nas mãos de José Fragoso – está a anunciar as estreias para a próxima temporada e, entre as novidades, há um regressos muito esperado: a segunda temporada de “Por do Sol” no verão de 2022. Recorde-se que a série protagonizada por Gabriela Barros e Diogo Amaral que retrata as novelas portuguesas e todos os seus chavões está mesmo de volta.

A produção, com êxito retumbante na net da autoria de Henrique Cardoso Dias, contou com a participação especial de Toy e de outros artistas como Carolina Deslandes.

Também prometido está o regresso da apresentadora Filomena Cautela com mais uma temporada de “Programa Cautelar” à antena da RTP1.

[Em atualização]