Por não cumprir o regulamento, Maria Gil dá o lugar a Nicolas Alves na Eurovisão Júnior

Nicolas Alves será o representante português no Festival Eurovisão Júnior 2022, que acontecerá em Erevan, na Arménia, em dezembro.

A vencedora do “The Voice Kids 2022”, Maria Gil, completa 15 anos antes de dezembro e, segundo o regulamento do certame, não pode participar no concurso, uma vez que as regras ditam que os participantes terão de ter, na data do evento, no máximo 14 anos.

Posto isto, a RTP convidou o segundo classificado do “The Voice Kids Portugal” para representar Portugal na próxima Eurovisão Júnior. Nicolas Alves tem 13 anos e vem de Torres Vedras.

A família dos pais é brasileira, mas Nicolas Alves nasceu em Inglaterra, onde viveu até aos dez anos. Começou a cantar aos quatro anos, mas foi aos oito que ingressou numa escola de música.

Tem como inspiração cantores como Michael Jackson e Fred Mercury.